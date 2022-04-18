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Финансовый аналитик Юденков рассказал, почему россиянам не нужна наличная валюта

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Финансовый аналитик Юденков рассказал, почему россиянам не нужна наличная валюта
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Центробанк РФ возобновил возможность для финансовых учреждений продавать наличную валюту гражданам. Однако ажиотажного спроса на покупку иностранной валюты внутри России не предвидится. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков.

Собеседник «ВМ» пояснил, что юридические и физические лица, которые хотели купить валюту, давно это сделали:

— Но то, что Центральный банк открыл доступ для всех к валюте, — это, конечно, прекрасная новость. Но все равно я не ожидаю какого-то неистового спроса на иностранные деньги, потому что вся наличная валюта, которую россияне сейчас приобретут, будет потрачена на выезд за рубеж и для трат уже за пределами России. Но сейчас особо никуда не выехать, кроме как в дружественные страны, где, в принципе, можно использовать свою рублевую карточку.

Например, в Казахстане и Белоруссии работают российские банковские карты, уточнил Юденков. Эксперт отметил, что юридическим лицам намного проще, потому что у них имеется более свободный доступ не только к иностранной валюте, они могут заполучить ее путем обмена на криптовалюту.

— Кстати, многие россияне активно открывают счета в Казахстане и других странах СНГ, где нет санкций на банковскую систему. Так, около 200 счетов было открыто за последние три недели российскими гражданами. Думаю, что такая практика в перспективе станет привычной, пока мы все массово не перейдем на карты с китайской платежной системой.

Эксперт призвал граждан, которые не планируют выезжать в страны ЕС и регионы, где в активном обиходе евро и доллар, сохранять свои сбережения в рублях и жить с отечественной валютой. Тем же, кто намерен выехать в страны, где можно расплачиваться иностранными деньгами, никакого труда не составит обменять денежные средства.

— Что касается перемен на валютном рынке с учетом открытия доступа к иностранным деньгам, в недолгосрочной перспективе курс рубля будет оставаться на нынешних показателях. Однако небольшие скачки в пользу отечественной валюты и, напротив, в отрицательную сторону не исключены, — добавил Юденков.

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