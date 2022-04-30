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Москвичи собрали более 500 килограммов корма для животных на фестивале «Пасхальный дар»

Александр Афонин
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Москвичи собрали более 500 килограммов корма для животных на фестивале «Пасхальный дар»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Фестиваль «Пасхальный дар» завершился в столице, по его итогу горожане собрали более 500 килограммов корма для приютов животных. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— За шесть дней горожане собрали более 500 килограммов корма в помощь приютам для животных, исполнили мечты подопечных фондов и опробовали термопресс для переработки вторсырья, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор корма проходил на базе проекта «Четвероногий друг». Жители столицы принесли 400 килограммов корма для собак и 116 килограммов — для кошек.

Помимо этого, животным передадут консервы и другие лакомства. На площадке работали 13 зоозащитных организаций столицы.

Москвичам рассказывали, как выбрать животное из приюта и адаптировать его к домашней жизни, а также обучали основам дрессировки. Помимо этого, гости фестиваля могли посетить мероприятие со своими четвероногими друзьями, где их ждали более 100 бьюти-процедур для животных, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 23 по 28 апреля на 23 площадках в центре Москвы и округах проходил фестиваль «Пасхальный дар». Отмечается, что он был традиционно посвящен благотворительности. Специально для фестиваля было испечено 15 тысяч куличей, уточнил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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