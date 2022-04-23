Фестиваль «Пасхальный дар» стартует в столице 23 апреля

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Россия, Москва, Тверская площадь Карта всех событий

С 23 по 28 апреля на 23 площадках в центре столицы и округах пройдет фестиваль «Пасхальный дар». Об этом в субботу, 23 апреля, сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Отмечается, что фестиваль будет традиционно посвящен благотворительности.

— На фестивальных площадках о своей работе расскажут благотворительные организации, а волонтеры объяснят, как при помощи специального электронного сервиса можно сделать пожертвования. Специально для фестиваля было испечено 15 тысяч куличей, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, посетители смогут познакомиться с деятельностью известных благотворительных организаций. Гостей ждут познавательные лекции, уроки добра и милосердия, оригинальные творческие и инклюзивные мастер-классы, образовательные воркшопы, постановки молодежных театров и выступления детских коллективов.

На Тверской площади и еще пяти окружных площадках «вырастут» «Пасхальные Деревья Добра», на которых будут висеть пасхальные яйца с «карточками мечтателей», нуждающихся в помощи.

Там же откроется образовательный проект «Четвероногий друг», где гости могут послушать советы зоопсихологов или посетить занятия с кинологом. А на благотворительном pop-up маркете гостям предложат купить корм для животных из приютов.

На профсоюзной улице расположится фестивальная площадка для тех, кому небезразличны вопросы сохранения природы. Здесь пройдет квест «Живем экологично», где гости узнают, как правильно сортировать отходы. А также можно будет рассмотреть экспонаты «Музея рециклинга» и понять основы экологичного образа жизни.

До этого сообщалось, что более 15 тысяч куличей испекут в Москве к фестивалю «Пасхальный дар». Кроме того, на площадках фестиваля можно будет купить пироги, коврижки и кексы. Всего для гостей подготовят более пяти тысяч килограммов выпечки. Стоимость куличей будет начинаться от 250 рублей.