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Более 15 тысяч куличей испекут в столице к фестивалю «Пасхальный дар»

Лейла Алиева

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Более 15 тысяч куличей испекут в столице к фестивалю «Пасхальный дар»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 15 тысяч куличей испекут в Москве к фестивалю «Пасхальный дар». Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

— Гостям будет из чего выбрать, всего более 12 наименований: монастырские куличики из Даниловского и Звенигородского монастырей, старорусский кулич на меду, шоколадный и шоколадно-ореховый, медово-имбирный с цукатами, «Царский», «Бриошь» и «Краффин», безглютеновые куличи, пасхальные кексы, творожный кулич с миндалем и другие, — рассказал Немерюк.

Кроме того, он отметил, что на площадках фестиваля можно будет купить пироги, коврижки и кексы. Всего для гостей подготовят более пяти тысяч килограммов выпечки. Стоимость куличей будет начинаться от 250 рублей, передает ТАСС.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что с 23 по 29 апреля на ВДНХ представят пасхальную программу, которая будет включать события для всей семьи. По ее словам, посетителей ждут интересные экскурсии и квесты, тематические игры и мастер-классы.

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