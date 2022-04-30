«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу

Фото: Telegram / ФК Зенит

Петербургский «Зенит» победил московский «Локомотив» в 27-м туре РПЛ и в четвертый раз подряд выиграл национальный чемпионат. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1.

Хозяева отметились голами Ивана Сергеева (28-я минута), Малкома (43-я) и Андрея Мостового (77-я). Гости ответили единственным мячом Джирано Керка (4-я).

По итогам игры «Зенит» набрал 61 очко и стал недосягаем для идущего вторым московского «Динамо» (52 балла) за три тура до окончания первенства. Сине-бело-голубые в четвертый раз подряд стали чемпионами России, ко всем победам клуб привел Сергей Семак, ставший главным тренером перед началом сезона-2018/19.

До этого стало известно, что футбольный клуб «Реал Мадрид» дома обыграл «Эспаньол» из Барселоны и за четыре тура до финиша стал чемпионом Испании. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Забитыми голами отличились Марко Асенсио, Карим Бензема, а Родриго Силва де Гоис сделал дубль. У столичной команды в настоящее время на счету 81 очко, ее ближайший преследователь — «Севилья» с 64 баллами. Следом идут «Барселона» и «Атлетико», но их шансы догнать «Реал» крайне малы.