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Эксперт объяснил, стоит ли сейчас снимать квартиру

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, стоит ли сейчас снимать квартиру
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Рынок съемного жилья перенасыщен предложениями. Это связано с отказом многих собственников от продажи квартир, а также с падением спроса на краткосрочную аренду. В результате цены на съемное жилье значительно снизились. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Он отметил, что уход популярных площадок для краткосрочной аренды снизил востребованность посуточной аренды жилья. Также повлиял на ситуацию спад туристической и деловой активности.

— Краткосрочная аренда изменилась после ухода из России ряда площадок. Те квартиры, которые сдавались в посуточную аренду, перевели в длительную. Предложений на рынке стало в разы больше, что привело к снижению цены. Снизились также деловая активность и турпоток. Пока хотя бы внутри страны не будет восстановлена деловая активность и не будут работать терминалы аэропортов, тенденция на снижение сохранится, — уверен эксперт.

По словам специалиста, некоторые собственники, которые продавали свои объекты, расторгли сделки: они предпочли сохранить денежные средства в недвижимости. Непроданные квартиры разместились на рынке аренды, за счет этого цена на съемное жилье также снижается.

Стабилизировать спрос на краткосрочную аренду могли бы новые российские приложения, уверен Ракута.

— Нужно, чтобы российские IT-компании разработали альтернативу Booking и Airbnb, которые специализировались на посуточной аренде. Тем площадкам, которые есть, потенциальный квартиросъемщик не совсем доверяет. На разработку нужно время: от месяца до полугода, — рассказал собеседник «ВМ».

Эксперт подчеркнул: если вторичный рынок продаж стабилизируется и сделок станет больше, то восстановятся и другие направления, в том числе аренда. Предложений станет меньше, а цены на съемное жилье вырастут, заключил специалист.

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