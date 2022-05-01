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Синоптики пообещали прохладную погоду в Москве 1 мая

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали прохладную погоду в Москве 1 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В воскресенье, 1 мая, столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Преимущественно будет без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10-12 градусов, по области ожидается 7-12 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что начало мая в Москве и области ожидается прохладным. Температура воздуха ниже климатической нормы на 1-2 градуса. И перепад температуры ото дня к ночи довольно велик. Атмосферное давление в пределах нормы, кислородный режим благоприятный.

Большинство людей в такую погоду чувствует себя хорошо, метеопатические реакции не развиваются. Весной, когда организм перестраивается, могут обостриться «сезонные» болезни. Это и простуды, и хроническая усталость.

Рекомендуется поддерживать организм витаминами, чаще бывать на свежем воздухе, но при этом одеваться теплее. Находить время для отдыха и занятий физкультурой.

Синоптики предупредили о грядущем похолодании в Москве. Так, в ночь с субботы на воскресенье, с 30 апреля на 1 мая, метеорологи обещают похолодание в городе. Температура воздуха опустится до минус одного градуса.

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