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Около шести тысяч новых остановочных павильонов появится в Москве к концу 2024 года

Александр Афонин
Город
Около шести тысяч новых остановочных павильонов появится в Москве к концу 2024 года
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Около шести тысяч новых остановочных павильонов появится в Москве к концу 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул в воскресенье, 1 мая.

— В 2018 году на СВАРЗе началось производство современных остановочных павильонов для Москвы, — сказал глава ведомства.

Он отметил, что более четырех тысяч из них изготовит «Мосгортранс» на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Современные остановочные павильоны оборудованы всем необходимым для комфортного ожидания транспорта.

Так, в них есть комфортные лавки и лайтбоксы для размещения информационных материалов. При этом в местах с высоким пассажиропотоком устанавливаются информационные пилоны, на них транслируется в онлайн-режиме время прибытия транспорта на остановку.

Асаул отметил, что все столичные остановочные павильоны выполнены в едином стиле Московского транспорта. Материалы для их изготовления производятся в России и других дружественных странах. Сами конструкции стали более прочными, что делает ожидание транспорта более комфортным и безопасным.

До этого стало известно, что до конца 2022 года в Москве планируется установить еще две тысячи остановок общественного транспорта. Новые остановки оборудованы картами и расписанием маршрутов, электронными табло, подсветкой, зарядками для телефонов, а также камерами видеонаблюдения.

Остановочные павильоны появятся у остановок «Метро «Ясенево», «Метро «Кузьминки», «Метро «Красные Ворота», «Пехотная улица», «Метро «Ленинский проспект», «Метро «Каширская» и многих других.

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