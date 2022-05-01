В Комитете ветеринарии рассказали, что город делает для удобства питомцев и их владельцев

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Столичному комитету ветеринарии 1 мая исполняется 16 лет. Председатель ведомства Алексей Сауткин рассказал обо всех доступных в городе сервисах и услугах для владельцев домашних животных.

Услуга «Запись к ветеринарному врачу» на портале mos.ru появилась в декабре 2018 года, а в августе 2019-го — в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». За это время, как уточняется, ей воспользовались около 350 тысяч раз.

— Предварительная запись упрощает жизнь хозяина домашнего животного. Так, владельцы могут заранее спланировать поход к ветеринару, выбрать нужного специалиста, удобную дату и время для посещения врача и избежать очереди в клинике, — сказал представитель ведомства.

Кроме того, в Москве кошек и собак надо регистрировать в течение двух недель после приобретения. Для этого можно обратиться в ближайшую госветклинику.

На данный момент в базе зарегистрировано более 500 тысяч домашних животных. Для владельцев питомцев в марте заработал контакт-центр, где ветеринары круглосуточно могут помочь москвичам, ответив на вопросы, связанные с их питомцами.

При этом специалиста также можно вызвать и на дом. С сентября 2020 года владельцы животных стали получать уведомления о плановой вакцинации питомцев.

Напоминания приходят за 30 дней до даты плановой вакцинации от бешенства и лептоспироза. Жители столицы получили уже более 30 тысяч уведомлений с начала работы сервиса.

А с декабря 2020 года начал работать сервис «Поиск пропавших и найденных животных». Он уже помог более 200 кошкам и собакам вернуться домой или найти новую семью.

До этого стало известно, что в столице доступны 180 услуг в ветеринарных клиниках. Ветеринарная помощь в Москве оказывается на высочайшем уровне.

Такому развитию поспособствовали электронные сервисы. Например, на данный момент запись питомца на прием к специалисту осуществляется онлайн.