Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Комитете ветеринарии рассказали, что город делает для удобства питомцев и их владельцев

Лейла Алиева
Город
В Комитете ветеринарии рассказали, что город делает для удобства питомцев и их владельцев
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичному комитету ветеринарии 1 мая исполняется 16 лет. Председатель ведомства Алексей Сауткин рассказал обо всех доступных в городе сервисах и услугах для владельцев домашних животных.

Услуга «Запись к ветеринарному врачу» на портале mos.ru появилась в декабре 2018 года, а в августе 2019-го — в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». За это время, как уточняется, ей воспользовались около 350 тысяч раз.

— Предварительная запись упрощает жизнь хозяина домашнего животного. Так, владельцы могут заранее спланировать поход к ветеринару, выбрать нужного специалиста, удобную дату и время для посещения врача и избежать очереди в клинике, — сказал представитель ведомства.

Кроме того, в Москве кошек и собак надо регистрировать в течение двух недель после приобретения. Для этого можно обратиться в ближайшую госветклинику.

На данный момент в базе зарегистрировано более 500 тысяч домашних животных. Для владельцев питомцев в марте заработал контакт-центр, где ветеринары круглосуточно могут помочь москвичам, ответив на вопросы, связанные с их питомцами.

При этом специалиста также можно вызвать и на дом. С сентября 2020 года владельцы животных стали получать уведомления о плановой вакцинации питомцев.

Напоминания приходят за 30 дней до даты плановой вакцинации от бешенства и лептоспироза. Жители столицы получили уже более 30 тысяч уведомлений с начала работы сервиса.

А с декабря 2020 года начал работать сервис «Поиск пропавших и найденных животных». Он уже помог более 200 кошкам и собакам вернуться домой или найти новую семью.

До этого стало известно, что в столице доступны 180 услуг в ветеринарных клиниках. Ветеринарная помощь в Москве оказывается на высочайшем уровне.

Такому развитию поспособствовали электронные сервисы. Например, на данный момент запись питомца на прием к специалисту осуществляется онлайн.

помощь Ветеринары Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте