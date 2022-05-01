Собянин рассказал об аттракционе «Волны цветения» в парке «Зарядье»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 1 мая, рассказал об открытии природного аттракциона «Волны цветения» в парке «Зарядье».

Москва один из самый зеленых мегаполисов мира. А каждую весну столица становится еще и одним из самых цветущих городов в стране.

— Нынешней весной москвичам приготовили особый подарок — цветочное ландшоу в парке «Зарядье». Здесь впервые открылся масштабный природный аттракцион «Волны цветения», — сказал он.

Почти гектар парка будет охвачен непрерывным цветением. Весной, летом и осенью планируются три смены цветочной волны.

Собянин добавил, что в парке уже распустились первоцветы: крокусы, хионо­доксы, пушкинии, мускари. Летом на их место придут гвоздики, колокольчики, нивяники, эхинацея и подсол­неч­ник. А в начале осени зацветут вереск, рудбекия, хризантемы, ветреницы и астры.

По словам мэра столицы, подобная практика используется во всем мире. Однако мероприятия проводятся в закрытых помещениях. Московский аттракцион уникален тем, что пройдет в самом центре столицы, где его смогут увидеть гораздо большее количество людей.

Помимо этого, Собянин отметил роль цветов в жизни мегаполиса. По его словам, цветы не просто добавляют в жизнь города ярких красок и делают его еще красивее, уютнее и уникальнее. В Москве цветники, клумбы, ухоженные газоны стали важными элементами исцеляющей среды, которая помогает жителям снять стресс, расслабиться и отдохнуть.

Всего в 2022 году московские улицы, площади и скверы украсят более 55 миллионов цветов. Общая площадь городских клумб составит 880 тысяч квадратных метров.

В конце мая — начале июня на городских клумбах появится 35,4 миллиона однолетников, всего более 100 разных сортов. Сразу после них настанет черед высадки многолетников. Всего планируется высадить более 1,2 миллиона цветов, отметил Сергей Собянин.

23 апреля мэр столицы сообщил о старте цветочного ландшоу в парке «Зарядье». Собянин отметил, что парк впервые покажет посетителям «океан цветов».