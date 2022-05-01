Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с наступлением Праздника Весны и Труда. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 1 мая.

— Дорогие друзья, поздравляю с Праздником Весны и Труда, — говорится в сообщении.

Мэр столицы отметил, что основой развития Москвы стали сплоченность и профессионализм ее работников.

Собянин поблагодарил москвичей за их вклад в жизнь Москвы и развитие ее будущего. Он пожелал жителям столицы крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

Помимо этого, мэр пригласил всех желающих на фестиваль «Московская весна».

29 апреля заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, какие мероприятия пройдут в Москве в честь Праздника Весны и Труда. Для жителей столицы подготовлена обширная программа праздника.

Например, с 1 по 4 мая пройдут кинопоказы программы «Синематека: День Весны и Труда». А в клубе «Атом» горожан ждет художественная выставка «Наш мир», посвященная 1 Мая. В коллекции собраны лучшие картины студентов и преподавателей Гжельского государственного университета.