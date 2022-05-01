Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда

Александр Афонин
Город
Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с наступлением Праздника Весны и Труда. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 1 мая.

— Дорогие друзья, поздравляю с Праздником Весны и Труда, — говорится в сообщении.

Мэр столицы отметил, что основой развития Москвы стали сплоченность и профессионализм ее работников.

Собянин поблагодарил москвичей за их вклад в жизнь Москвы и развитие ее будущего. Он пожелал жителям столицы крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

Помимо этого, мэр пригласил всех желающих на фестиваль «Московская весна».

29 апреля заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, какие мероприятия пройдут в Москве в честь Праздника Весны и Труда. Для жителей столицы подготовлена обширная программа праздника.

Например, с 1 по 4 мая пройдут кинопоказы программы «Синематека: День Весны и Труда». А в клубе «Атом» горожан ждет художественная выставка «Наш мир», посвященная 1 Мая. В коллекции собраны лучшие картины студентов и преподавателей Гжельского государственного университета.

Праздники Сергей Собянин Поздравления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте