Москвичам рассказали, что посетить в майские праздники
Музеи и парки столицы подготовили интересную программу к Празднику Весны и Труда. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
— С 1 по 8 мая в парках, музеях столицы пройдут праздничные мероприятия. Горожане смогут посетить концерты, мастер-классы, выставки и спортивные занятия, — говорится в сообщении.
В музее-усадьбе «Кусково» и парке «Северное Тушино» для юных гостей пройдут мастер-классы по аппликации, иллюстрации художественных произведений и рисованию акварелью.
Для москвичей, которые предпочитают прогулки, в парках «Ходынское поле», «Кузьминки» и в саду «Эрмитаж» пройдут фотовыставки под открытым небом. А в парке «Северное Тушино» 1 мая пройдет показ мультипликационных фильмов киностудии «Союзмультфильм».
3 мая Государственный Дарвиновский музей приглашает жителей столицы на Международный день Солнца. Для гостей подготовили увлекательные квесты, мастер-классы, игры и многое другое.
В Гончаровском и Воронцовском парках, в «Сокольниках» и «Дубках» можно позаниматься спортом. Для москвичей открыта масса полезных занятий на свежем воздухе: танцы, фитнес, гимнастика, передает официальный сайт мэра Москвы.
1 мая мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Праздником Весны и Труда. Он поблагодарил москвичей за их вклад в жизнь города и пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.