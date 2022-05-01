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Москвичам рассказали, что посетить в майские праздники

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали, что посетить в майские праздники
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Юности, 2 Карта всех событий

Музеи и парки столицы подготовили интересную программу к Празднику Весны и Труда. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— С 1 по 8 мая в парках, музеях столицы пройдут праздничные мероприятия. Горожане смогут посетить концерты, мастер-классы, выставки и спортивные занятия, — говорится в сообщении.

В музее-усадьбе «Кусково» и парке «Северное Тушино» для юных гостей пройдут мастер-классы по аппликации, иллюстрации художественных произведений и рисованию акварелью.

Для москвичей, которые предпочитают прогулки, в парках «Ходынское поле», «Кузьминки» и в саду «Эрмитаж» пройдут фотовыставки под открытым небом. А в парке «Северное Тушино» 1 мая пройдет показ мультипликационных фильмов киностудии «Союзмультфильм».

3 мая Государственный Дарвиновский музей приглашает жителей столицы на Международный день Солнца. Для гостей подготовили увлекательные квесты, мастер-классы, игры и многое другое.

В Гончаровском и Воронцовском парках, в «Сокольниках» и «Дубках» можно позаниматься спортом. Для москвичей открыта масса полезных занятий на свежем воздухе: танцы, фитнес, гимнастика, передает официальный сайт мэра Москвы.

1 мая мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Праздником Весны и Труда. Он поблагодарил москвичей за их вклад в жизнь города и пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

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