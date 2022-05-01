В Москве появится 20 крытый велопаркингов в этом году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

20 крытый велопаркингов появится в Москве до конца года. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Они бесплатные и работают круглый год, — говорится в сообщении.

Велопаркинги рассчитаны на 50 велосипедов и самокатов. Они будут доступны круглый год. Для обеспечения безопасности на них ведется круглосуточное видеонаблюдение. Помимо этого, предусмотрены специальные станции для самостоятельного ремонта велотранспорта.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что работы осуществляются по поручению Сергея Собянина. Для удобства жителей столицы в городе идет активное развитие велодорожек и прокатов.

На данный момент в столице три крытых велопаркинга. Их устанавливают возле крупных транспортно-пересадочных узлов, чтобы там можно было оставить велосипед и продолжить путь на общественном транспорте, передает официальный сайт мэра Москвы.

19 апреля стало известно, что в Москве запланировано четыре велофестиваля на 2022 год. Ближайшее мероприятие состоится 21 мая.