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Собянин сообщил об открытии спортивного сезона в парках столицы

Александр Афонин
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Собянин сообщил об открытии спортивного сезона в парках столицы
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В парках столицы открыли спортивный сезон и подготовили программу активных занятий на свежем воздухе. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

— Московские парки открыли спортивный сезон и подготовили программу активных занятий на свежем воздухе, — говорится в сообщении.

Москвичи смогут поучаствовать в забеге в Царицыно, сквере по Олонецкому проезду, ландшафтном парке «Митино», усадьбе Воронцово, а также парках «Северное Тушино», «Дружбы» и «Кузьминки».

Получить уроки танцев можно в «Красной Пресне» и Лианозовском парке.

Во множестве столичных парках начали работу бесплатные секции скандинавской ходьбы, лечебной физкультуры и оздоровительной гимнастики.

Помимо этого, любители самостоятельных тренировок смогут воспользоваться тренажерами и беговыми дорожками, отметил Собянин.

До этого мэр столицы рассказал об аттракционе «Волны цветения» в парке «Зарядье». Он открыт в рамках цветочного ландшоу «Волны цветения». По его словам, почти гектар парка будет охвачен непрерывным цветением.

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