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Москвичам рассказали, как менялись первомайские традиции

Александр Афонин
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Москвичам рассказали, как менялись первомайские традиции
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В честь Праздника Весны и Труда жителям столицы рассказали, как менялись первомайские традиции. Об этом сообщили в воскресенье, 1 мая, в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Начало мая — это первое тепло, яркое солнце и свежая зелень. Праздновать наступление этого месяца начали еще в дохристианские времена: древние славяне стремились умилостивить языческих богов, чтобы те дали хорошее лето и богатый урожай, — говорится в сообщении.

Руководитель отдела «История Москвы» Музея Москвы Ирина Карпачева рассказала, что первый известный майский праздник отмечался в ночь с 30 апреля на 1 мая — праздник Живы. Это была богиней жизни, любви и лета. 2 мая праздновался Русалий день. Предки жгли костры, пели песни и водили хороводы, призывая дождь.

«Шашлычная» традиция майских праздников зародилась по инициативе Петра I. Ему пришелся по душе европейский обычай проводить пикники в ночь с 30 апреля на 1 мая — Вальпургиеву ночь. Веселое первомайское празднование в Немецкой слободе с фейерверками, кострами, танцами и жареным мясом было у государя в большом почете.

Еще одна первомайская традиция появилась во второй половине XIX века. Тогда образовалась организация, которая назвала себя Международным товариществом рабочих, или Первым интернационалом. С их приходом праздник приобрел политический характер.

В 1918 году 1 мая официально стало нерабочим днем. Как правило, в этот день устраивали субботник. В 1928 году народу в СССР дали второй праздничный выходной — 2 мая. 1 мая профсоюзы собирали рабочие коллективы на демонстрацию, а во второй день были народные гулянья, концерты, танцы.

С 1992 года 1 мая стало называться Праздником Весны и Труда. В этот день в столице начинается пора пикников и долгих вечерних прогулок, передает официальный сайт мэра Москвы.

Музеи и парки столицы подготовили интересную программу к Празднику Весны и Труда. С 1 по 8 мая в них пройдут праздничные мероприятия.

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