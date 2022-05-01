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Путин утвердил закон, касающийся регистрации иностранных компаний в России

Александр Афонин
Общество
Путин утвердил закон, касающийся регистрации иностранных компаний в России
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру постановки иностранных компания на налоговый учет при открытии счета в банке. Соответствующий документ опубликован в воскресенье, 1 мая, на официальном портале правовой информации.

Поправки коснутся иностранных холдинговых компаний и их регистрации в России. Они облегчат процесс признания предприятия, сотрудники которой находятся под санкциями.

Помимо этого, будет введено новое основание постановки иностранной компании на налоговый учет — открытие счета в российском банке.

Отмечается, что определять необходимый пакет документов будет Минфин.

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева добавила, что данная мера поспособствует в оплате поставок газа в рублях.

Кроме того, новый закон будет регламентировать соблюдение налоговой тайны в ходе передачи информации от налоговых органов в системе межведомственного взаимодействия.

16 апреля Владимир Путин подписал закон о штрафах за сравнение Советского Союза и нацистской Германии. Документом предусматривается штраф для граждан в размере от одной до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

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