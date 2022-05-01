Инфляция и холод: политолог объяснил, чем для ЕС завершатся закрытие заводов и дефицит газа

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Германия призывает закрывать промышленные заводы в Евросоюзе с целью экономии в сфере энергетики, чтобы закачать необходимое количество российского газа в свои хранилища. Однако нет никаких гарантий, что данная мера позволит запастись достаточным объемом энергоресурсов, чтобы избежать дефицита голубого топлива зимой. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, Германия в нынешних условиях действует верно, закрывая некоторые промышленные объекты и заводы. Ведь именно предприятия немцев больше всего зависят от поставок российского газа:

— ФРГ (Федеративная Республика Германия — прим. «ВМ») гораздо больше зависит от России, чем, например, Эстония, где нет такой промышленности, как у немцев. У последних и металлургия, и машиностроение, и металлообработка, и химическое производство — все эти предприятия требуют больших энергозатрат, топлива и газа. И поэтому приостановка работы таких заводов вполне объяснима. Они хотят сэкономить на ресурсах и призывают остальные страны Европы к подобным мерам.

При этом Журавлев подчеркнул наличие большого вопроса: если Евросоюз закроет всю свою промышленность, что у него останется?

— Именно за счет промышленности существует Европа. Конечно, процент работающих граждан в этой индустрии относительно невысок. Но тем не менее она дает основную часть национального богатства, из чего потом платят зарплаты, пособия и так далее. И если они остановят промышленность, то у них встанет экономика, а потом начнутся безработица и инфляция, — утверждает спикер.

На этом фоне прекращение поставок российского газа еще и увеличит риск замерзнуть с наступлением холодов:

— Немцы закачали в свои хранилища всего 30 процентов российского газа. И нет никаких гарантий, что этого хватит для того, чтобы Европа смогла перезимовать. Боюсь, есть большой риск замерзнуть.

Эксперт отметил, что такие объемы абсолютно ничтожны и вряд ли удастся снабдить энергетикой все страны ЕС. Следовательно, Европа будет вынуждена искать альтернативные варианты, чтобы договориться с Москвой о поставках, заключил политолог.

Предполагается, что Евросоюз достигнет целевых показателей по заполнению газовых хранилищ к зиме, только если промышленность европейских стран откажется от газа на многие недели, передает журнал Der Spiegel.

Уточняется, что европейцам в целом необходимо сэкономить количество голубого топлива, эквивалентное трети ежегодного объема потребления в Германии.