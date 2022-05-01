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Путин подписал закон о приостановке упрощенного визового режима для чиновников ЕС

Георгий Соланович
Общество
Путин подписал закон о приостановке упрощенного визового режима для чиновников ЕС
Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенного визового режима для чиновников Евросоюза и ряда недружественных стран. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье, 1 мая.

Закон предусматривает приостановление действия соглашения между РФ и ЕС об упрощенном порядке выдачи виз гражданам России и союза. Изменения также коснутся аналогичных соглашений между РФ и Данией, Швейцарией, Норвегией, Лихтенштейном и Исландией.

Так, документ на один год приостанавливает упрощенный порядок подачи и выдачи виз на год для официальных делегаций и журналистов, на пять лет для членов правительств, парламентов и судов. Также закон отменяет освобождение от уплаты визовых сборов для официальных делегаций, членов правительств и парламентов, а также приостанавливает «безвиз» для владельцев диппаспортов.

В профкомитете Совфеда РФ по международным делам подчеркнули, что ограничения соответствуют международному праву и принципу взаимности, так как недружественные действия государств требовали незамедлительного реагирования со стороны Москвы.

При этом в СФ добавили, что закон именно приостанавливает, а не полностью прекращает действие льгот. Решение о возобновлении принимает президент России, отмечается на портале правовой информации.

До этого Путин подписал закон, упрощающий процедуру постановки иностранных компаний на налоговый учет при открытии счета в банке.

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