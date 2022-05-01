Футбольный клуб «Спартак» впервые победил после своего столетия

Кадр из фильма «Мы – Спартак» / 2022 год

Московский футбольный клуб «Спартак» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) победил «Крылья Советов» из Самары и тем самым одержал первую домашнюю победу после своего столетия.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1. В составе столичного клуба дублем отметился Александр Соболев, у «крыльев» гол забил Юрий Горшков.

Примечательно, что перед началом матча была объявлена минута молчания в память об 11 игроках — рекордсменах «Спартака» по общему количеству игр. Футболисты вышли на поле в майках с фотографиями Геннадия Логофета, Василия Соколова, Анатолия Крутикова и других спортсменов.

Кроме того, на матч были приглашены ветераны столичного клуба 1960-2000-х годов. Некоторые из них совершили круг почета по стадиону.

После 27 туров «Спартак» имеет в своем активе 34 очка и располагается на девятом месте турнирной таблицы. «Крылья Советов» с 38 очками находятся на седьмой строчке. Следующий матч «красно-белые» сыграют 7 мая — команду в гостях ожидает «Урал».

18 апреля футбольному клубу «Cпартак» исполнилось сто лет. Несмотря на большие сложности и удары судьбы, преследовавшие команду на протяжении целого века, она все же сумела стать самой титулованной в стране. В копилке клуба — 36 турнирных трофеев и один суперкубок. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с ветеранами красно-белых и узнал у них, как развивалась команда.