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Колыбель великих игроков: «Спартак» всегда был и остается народной командой

Александр Зосимов

Спорт
Колыбель великих игроков: «Спартак» всегда был и остается народной командой
Фото: Twitter / ФК Спартак-Москва

18 апреля футбольному клубу «Cпартак» исполнилось сто лет. Несмотря на большие сложности и удары судьбы, преследовавшие команду на протяжении целого века, она все же сумела стать самой титулованной в стране. В копилке клуба — 36 турнирных трофеев и один суперкубок. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с ветеранами красно-белых и узнал у них, как развивалась команда.

18 апреля 1922 года команда «Московского клуба спорта» (МКС. — «ВМ») провела первую товарищескую игру против «Замоскворецкого клуба спорта» на стадионе в Пресненском районе Москвы. Дебют красно-белых завершился их победой — 3:2. С этого дня и ведет свою историю любимый многими московский «Спартак». Да, тогда еще не было ни нынешнего названия, ни знакомой многим, даже не интересующимся футболом, эмблемы. Но был костяк спартаковцев: на поле против замоскворецких спортсменов вышел со своей командой отец-основатель красно-белых Николай Петрович Старостин.

Первый триумф

После того знакового дня в команде постоянно происходили изменения. Как минимум несколько раз менялось название — «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и снова «Промкооперация». Несмотря на это, команда давала результаты. Ее линия нападения — Николай Старостин, Петр Артемьев, Петр Исаков, Павел Канунников и Валентин Прокофьев — объективно была тогда сильнейшей в стране. Поэтому когда в 1928 году в Москву приехала французская рабочая команда, красно-белые разбили ее со счетом 22:0! Это был триумф.

Свое нынешнее название народная команда получила только в 1935 году.

— Его придумал Николай Старостин, — рассказал «ВМ» директор музея «Спартака» Алексей Матвеев. — Клуб носит имя гладиатора, который в I веке до нашей эры возглавил восстание рабов. Это название символизирует качества, которыми должен обладать спортсмен: сила воли и мужество. Эмблема «Спартака» — тоже идея Старостина. Ее он создал в противовес главному своему сопернику — московскому «Динамо». У них ромб вертикальный, в центре — буква «Д», а у «Спартака» — горизонтальный с буквой «С».

Первый официальный матч под новым названием футбольный клуб провел 12 апреля 1935 года. Тогда «Спартак» «раскатал» ребят из московского клуба «Трехгорка» со счетом 7:1. Игра проходила на столичном стадионе «Трехгорная мануфактура» под внимательными взглядами пяти тысяч зрителей. К этому моменту красно-белые уже стали народной командой.

В 1936 году «Спартак» дебютировал в первом чемпионате СССР по футболу. Но тогда получили только бронзу. Зато в следующем году, когда на пост наставника команды пришел Константин Квашнин, «Спартак» завоевал свое первое золото чемпионата СССР и стал обладателем Кубка страны.

До последнего вздоха

В 1942 году братьев Старостиных неожиданно арестовали по личному указанию генерального комиссара Государственной безопасности СССР Лаврентия Берии. Он в тот момент был почетным председателем общества «Динамо» и ярым болельщиком этой команды. После того как в 1939 году «Спартак» выиграл у тбилисского «Динамо» Кубок СССР, а потом, после назначенной переигровки, подтвердил свое звание чемпиона еще раз, красно-белые оказались под пристальным присмотром кремлевского палача.

В марте 1942 года Берия сообщил Сталину о «профашистских настроениях и вражеской работе» братьев Старостиных. В том же месяце Николай Старостин был арестован. Потом забрали и его братьев. По рассказам Николая Петровича, первоначально им инкриминировался террор, затем — хищение. Однако окончательный приговор был вынесен по статье 58–10 (антисоветская агитация) и 58–11 (организация контрреволюционной деятельности) с оправданием по обвинению в измене Родине.

Это был удар по моральному духу команды. Но красно-белые не сдались. Несмотря на потерю лучших игроков, на чемпионате Москвы они заняли третье место в весеннем турнире и первое — в осеннем. Всесоюзные первенства после 1942 года не проводились. Чемпионат СССР возродили только в 1946 году.

Однако из-за постоянной смены тренеров «Спартак» не претендовал на победу. Третье золото красно-белые смогли завоевать лишь спустя 13 лет — в 1952 году. А в 1954 году в команду вернулся Николай Старостин. С ним спартаковцы сначала взяли второе место на чемпионате страны, а в следующем году снова стали победителями чемпионата СССР. С 1955 до 1996 года, до конца своей жизни, Николай Старостин занимал пост начальника команды. Он не бросил родной клуб до последнего вздоха.

Колыбель великих игроков: «Спартак» всегда был и остается народной командой В составе хозяев поля двумя забитыми мячами отметился шведский нападающий Джордан Ларссон / Фото: ФК Спартак

Пятнадцать тяжелых лет

Однако время побед закончилось в 1963 году. До 1978 года народная команда только один раз становилась чемпионом страны. Это произошло в 1969 году. Эти пятнадцать лет принято считать самыми сложными в советской истории «Спартака».

— К сожалению, игроки «Спартака» зарабатывали значительно меньше, чем футболисты, например, «Динамо» или ЦСКА, — рассказал «ВМ» ветеран красно-белых Николай Киселев, который играл за команду с 1968 года. — Наш доход зависел только от того, насколько мы успешно выступим на турнире или сколько человек придет на стадион, чтобы нас поддержать. Часто менялись тренеры, игроки. Возможностей постоянно приглашать в команду новых спортсменов у нас не было, что тоже создавало дополнительные трудности. Так что, по сути, мы работали с тем, что имели.

В 1971 году «Спартак» стал первым представителем СССР на Кубке УЕФА (Союза европейских футбольных организаций. — «ВМ»).

— В нашей стране футболисты не имели такого профессионального опыта, как иностранные. Именно поэтому руководство страны так болезненно относилось к еврокубкам. Но вскоре оно стало понимать, что без этого невозможно развитие советского футбола, — рассказывал Николай Киселев в интервью от 8 июля 1996 года.

В 1971 году красно-белые сыграли в Москве с чехословацким футбольным клубом «Кошице». Матч, проходивший на Центральном стадионе имени В. И. Ленина, закончился со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

— Футболисты этого клуба («Спартак». — «ВМ») проводили свой первый официальный матч, — писали после окончания матча газеты. — Тренер команды («Кощице». — «ВМ») Йозеф Венглош приезжал в СССР на финал Кубка страны, чтобы познакомиться с соперником.

После нынешнего матча он признался, что спартаковцы оказались несколько сильнее, чем представлялись ему после встреч с ростовским СКА. Сильнее прежде всего в атаке, где им удалось действовать на большой скорости.

По словам Николая Ивановича, поражения, которые преследовали «Спартак», только закаляли игроков. Несмотря на малое количество наград и медалей, теперь команду представляли сильные игроки средней линии, которые не давали противникам возможности расслабляться. Начались игры в еврокубках. По словам Николая Киселева, выступать там было дороже всяких денег.

— В «Спартаке» всегда были выдающиеся игроки и тренеры — Николай Старостин, Никита Симонян, Анатолий Исаев, Сергей Сальников, Николай Тищенко... Они взрастили выдающихся советских футболистов, учили технике, тактике... Эти знания потом передавались из поколения в поколение, давали спортсменам возможность развиваться и показывать блестящие результаты, — вспоминает Николай Киселев.

Новая эпоха

В 1977 году главным тренером красно-белых назначен Константин Бесков. С него началась новая эпоха клуба. У команды появился фирменный стиль: короткие передачи и забегания. Во время работы Константина Бескова в «Спартаке» «родились» настоящие легенды футбола, например, вратарь Ринат Дасаев, нападающий Сергей Родионов и полузащитники Федор Черенков и Юрий Гаврилов.

— За «Спартак» я начал играть в 1977 году, — вспоминает Гаврилов. — Я тогда и подумать не мог, что Константин Иванович Бесков возьмет меня в команду. Мне ведь было уже 24 года, в футболе это считается достаточно зрелым возрастом. Да и годом ранее я стал чемпионом СССР в составе московского «Динамо». Но Константин Иванович сказал, что хочет начать новую страницу в истории клуба. И, несмотря на эти два фактора, все же пригласил меня в команду. И я не сомневался, знал, что поступаю правильно.

Главная «фишка» Юрия Гаврилова заключалась в фантастическом умении давать своевременные пасы. Болельщикам футболист запомнился в тандемах с Георгием Ярцевым и Сергеем Родионовым.

— Благодаря Константину Бескову я стал связующим звеном между полузащитой и нападением. Сейчас таких игроков называют плеймейкерами, — рассказывает «ВМ» Юрий Гаврилов. — Я действительно замечал в себе способности интуитивно чувствовать, когда и кому нужно отдать пас. Спасибо тренеру, который разглядел и развил во мне этот талант.

Впрочем, под руководством Бескова каждый спортсмен сумел раскрыть свой потенциал.

Колыбель великих игроков: «Спартак» всегда был и остается народной командой Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Магия на поле

В 1979 году за «Спартак» начинает играть Александр Мирзоян — центральный защитник и талантливый пенальтист. Перед каждой игрой футболист изучал поведение вратарей-соперников, поэтому знал, как они будут себя вести во время штрафных ударов. Но зрителям на трибунах казалось, что он творит магию. Мирзоян выдерживал паузу перед ударом и, когда вратари ошибались из-за нервного напряжения, спокойно пробивал гол в ворота.

— Это просто замах у меня такой, чуть длиннее по времени, чем у других. А у вратарей не выдерживали нервы, они падали еще до моего удара, — сказал «ВМ» Александр Мирзоян.

В 1979 и 1987 годах красно-белые снова становятся чемпионами СССР. Под руководством Бескова еще пять раз они становились серебряными призерами турнира и два раза забирали бронзу.

— «Спартак» всегда усерднее других стремился к лидерству. Каждый, кто приходил в нашу команду, чувствовал атмосферу, заставляющую двигаться вперед, — вспоминает Александр Мирзоян. — Все ветераны «Спартака» с любовью вспоминают свою карьеру, взаимоотношения с тренерами и передают воспоминания об этом времени детям, внукам.

В 1987 году ряды красно-белых пополнил Александр Мостовой, который сегодня считается одним из лучших футболистов за всю историю сборной России.

— Мне особенно запомнился первый год моей карьеры в «Спартаке». Мы с ребятами стали чемпионами СССР! Таким же успехом для меня обернулся и 1989 год, — вспоминает Александр Владимирович. — Тяжело выделить какой-то определенный момент среди моих спартаковских лет. Каждый день, прожитый с красно-белыми, имел для меня особую значимость.

«Спартак» всегда был и остается народной командой, в отличие от других футбольных клубов. ЦСКА — это армия, «Динамо» — милиция, а «Спартак» — народ. Наверное, поэтому зрители так любили красно-белых, так гордились их достижениями и вместе с ними переживали неудачи. «Спартак» — это дух народа, его олицетворение.

Бьется до конца за свои цвета

В 1989 году главным тренером команды становится Олег Романцев. За 16 лет работы с красно-белыми он сумел привести команду к небывалым высотам. Клуб стал девятикратным чемпионом России, вышел в полуфиналы всех трех главных еврокубков. В то же время Олег Романцев трепетно относился к фирменному стилю игры, который привили красно-белым его предшественники. Так что команда сумела сохранить свое лицо и стать сильнее и увереннее на поле.

Олег Романцев тренировал «Спартак» до 2003 года. А в 2006 году у клуба появился собственный музей.

— Идея создать музей «Спартака» принадлежит президенту клуба Леониду Федуну. Все эти кубки, которые сейчас стоят на полках, завоеваны потом и кровью многих поколений футболистов, прославленными ветеранами красно-белых, — говорит директор музея «Спартака» Алексей Матвеев. — Мы открыты для всех желающих, регулярно проводим экскурсии для детей, которые занимаются в Академии имени Ф. Ф. Черенкова. А еще у нас есть добрая традиция — самых юных футболистов принимают в спартаковцы именно в стенах этого музея. Здесь они дают клятву, мы рассказываем им об истории клуба, который, кстати, считается самым титулованным в России. Таким количеством наград больше ни одна из наших футбольных команд не может похвастаться.

В 2016 году под руководством итальянского тренера Массимо Карреры игроки «Спартака» вернули себе титул чемпионов России. А при Доменико Тедеско, который взялся за клуб в 2018 году, красно-белые заняли второе место в сезоне 2020–2021. С 24 мая 2021 года главным тренером команды стал португалец Руй Витория, но уже в декабре на посту его сменил итальянец Паоло Ваноли. Из-за пандемии и санкций клуб пока не может проявить себя в полную мощь. Но за их плечами славная столетняя история. Так что посрамить красно-белый флаг нельзя. Ведь как поется в одной из фанатских кричалок: «Вперед, «Спартак»! Красно-белый флаг реет над страной. Навсегда мы с тобой. Фанат бьется до конца за свои цвета, и да будет так!»

РЕКОРДЫ

  • Футболист «Спартака» Дмитрий Ананко чаще всех выигрывал чемпионат России. В его копилке девять чемпионских титулов. Примечательно, что в топ–12 самых титулованных игроков Российской Премьер-лиги входят 11 бывших футболистов «Спартака».
  • В 1995 году у красно-белых случились чемпионские каникулы. Спартаковцы «настреляли» невероятные 76 голов за 30 матчей. Основные потерпевшие — «Крылья Советов», «Динамо-Газовик» и «Жемчужина», пропустившие от «Спартака» 11, 10 и 8 голов соответственно. Лучший бомбардир красно-белых в этом сезоне Валерий Шмаров забил 16 мячей.
  • Знаменитый спартаковец Никита Симонян сумел забить наибольшее число голов за свою карьеру. Во всех соревнованиях он в общей сложности «уложил» 162 мяча в ворота соперников, а на чемпионате СССР — 135 мячей.

ФАКТЫ

  • Спортсмен из Бразилии Луис Робсон стал первым футболистом из дальнего зарубежья, который начал играть за московский «Спартак». В чемпионатах России он провел 102 матча, забив в них 32 мяча.
  • Футболист Федор Черенков — рекордсмен клуба по количеству проведенных матчей. В общей сложности он появлялся на поле за красно-белый флаг 514 раз. Этот рекорд не побит до сих пор. Никто из действующих игроков не смог даже приблизиться к такому результату.
  • В «Спартаке» нельзя увидеть игрока с номером 72, потому что он закреплен за болельщиками клуба. Это число выбрали неслучайно — история краснобелого фанатского движения начинается с 1972 года. А в 2005 году появилось одно из самых крупных фанатских объединений красно-белых — «Фратрия». Уже к 2008 году, по некоторым оценкам, оно насчитывало около десяти тысяч членов.
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