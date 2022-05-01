Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Первые магнолии расцвели в Москве

Георгий Соланович
Город
Первые магнолии расцвели в Москве
Фото: Пресс-служба Весеннего фестиваля цветов
Россия, Москва, Ботанический сад Московского государственного университета Карта всех событий

Первые магнолии Лебнера расцвели на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород». Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

На деревьях распустились ароматные бело-розовые цветки тюльпановидной формы диаметром до 14 сантиметров. Цвести растение будет вплоть до лета.

Участки с магнолиями можно найти неподалеку от сакуры у оранжерейного комплекса, а также между Зеркальным каналом и более чем 215-летним дубом Гофмана.

— Магнолия Лебнера — выносливый гибрид магнолии звездчатой и магнолии Кобус. Этот крупный листопадный кустарник достигает в высоту шести метров. Цветки появляются в большом количестве еще до распускания листьев. Достаточно морозостойкая. Осенью листья желтеют, а затем опадают, — отметили в пресс-службе.

22 февраля в районе Фили-Давыдково на проталинах были замечены первые ростки подснежников. Растения не занесены в Красную книгу, однако жителям города рекомендовали бережно относиться к «вестникам весны», так как их редко где можно встретить.

цветение Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте