Первые магнолии расцвели в Москве

Фото: Пресс-служба Весеннего фестиваля цветов

Россия, Москва, Ботанический сад Московского государственного университета Карта всех событий

Первые магнолии Лебнера расцвели на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород». Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

На деревьях распустились ароматные бело-розовые цветки тюльпановидной формы диаметром до 14 сантиметров. Цвести растение будет вплоть до лета.

Участки с магнолиями можно найти неподалеку от сакуры у оранжерейного комплекса, а также между Зеркальным каналом и более чем 215-летним дубом Гофмана.

— Магнолия Лебнера — выносливый гибрид магнолии звездчатой и магнолии Кобус. Этот крупный листопадный кустарник достигает в высоту шести метров. Цветки появляются в большом количестве еще до распускания листьев. Достаточно морозостойкая. Осенью листья желтеют, а затем опадают, — отметили в пресс-службе.

22 февраля в районе Фили-Давыдково на проталинах были замечены первые ростки подснежников. Растения не занесены в Красную книгу, однако жителям города рекомендовали бережно относиться к «вестникам весны», так как их редко где можно встретить.