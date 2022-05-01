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Десять стран ЕС открыли рублевые счета для оплаты газа

Георгий Соланович
В мире
Десять стран ЕС открыли рублевые счета для оплаты газа
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Десять стран Европы, в том числе Венгрия, открыли счета в рублях для оплаты газа по схеме, предложенной Россией. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.

— Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли. <...> Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому, что в Европе сейчас «быть хорошим для Европы» означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни, — заявил Гуйяш.

Он также напомнил, что Евросоюз не принимал никаких санкций, запрещающих оплату российского газа в рублях — процесс полностью регулируется условиями гражданско-правового договора между государством и компанией, передает РИА Новости.

Германия призывает закрывать промышленные заводы в Евросоюзе с целью экономии в сфере энергетики, чтобы закачать необходимое количество российского газа в свои хранилища. Однако нет никаких гарантий, что данная мера позволит запастись достаточным объемом энергоресурсов, чтобы избежать дефицита голубого топлива зимой. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Дмитрий Журавлев.

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