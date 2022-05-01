В Чехии заявили о рекордном заполнении газохранилищ страны

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В подземных газохранилищах Чехии на данный момент накоплено более миллиарда кубических метров природного газа, резервуары наполнены на 30 процентов. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщил министр промышленности и торговли государства Йозеф Сикела.

— Чехия накопила в своих (подземных — прим. «ВМ») газохранилищах более одного миллиарда кубометров природного газа. Они наполнены на 30 процентов, что является историческим максимумом на 1 мая. К концу месяца газохранилища должны быть заполнены более чем на 50 процентов, — уточнил глава Минпромторга Чехии.

Сикела добавил, что в связи с происходящем на Украине Прага прилагает все усилия для скорейшего заполнения своих резервуаров. Согласно планам, к началу отопительного сезона газовые хранилища должны быть наполнены на 80 процентов — около 2,8 миллиарда кубометров голубого топлива.

Примечательно, что 90 процентов ресурса в Чехию приходит из России. Сикела резюмировал, что в случае прекращения импорта больше всех пострадают предприятия химической промышленности и стекольные заводы республики, передает ТАСС.

29 апреля Чехия отказалась платить за российский газ в рублях. Кроме того, сейчас Прага и Варшава разрабатывают план на случай прекращения поставок нефти. Отмечается, что на сегодняшний день 98 процентов потребляемого Польшей газа поступает в страну из России.