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Чехия отказалась платить за российский газ в рублях

Евгений Белоусов
В мире
Чехия отказалась платить за российский газ в рублях
Фото: Pixabay

Чехия отказывается оплачивать российский газ рублями. Об этом сообщил премьер-министр страны Петр Фиала в пятницу, 29 апреля.

— Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно, — заявил политик.

Он также отметил, что сейчас Чехия вместе с Польшей разрабатывают план на случай прекращения поставок нефти. Отмечается, что на сегодняшний день 98 процентов потребляемого Польшей газа поступает в страну из России, передает РИА Новости.

26 апреля Польша отказалась от оплаты российского газа в рублях. По словам уполномоченного правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского, страна готова к рискам, которые могут возникнуть.

На следующий день российская компания «Газпром» полностью приостановила поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Уточняется, что поставки голубого топлива приостановлены до тех пор, пока компании не оплатят их в рублях.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что со временем страны Европы смогут отказаться от российской нефти, однако прекратить импорт газа в ближайшей перспективе европейские государства не смогут. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет.

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