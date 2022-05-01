Более 3,5 тысячи рисунков прислали на детский столичный конкурс «Наследие моего района»

Рисование

Более 3,5 тысячи рисунков прислали дети со всей Москвы на IV городской конкурс «Наследие моего района». Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— В этом году ребята со всей Москвы прислали больше 3,5 тысячи работ. Рисунки посвящены любимым паркам, скверам, историческим зданиям и памятникам — тем объектам, которые формируют облик и отражают самобытность районов, — пояснила она.

Работы в этом году принимались в восьми номинациях: детям предложили нарисовать парки, набережные, мосты или церкви в районе их проживания. Среди других номинаций: «Москва Петра I», «Памятники-герои», «Парки и усадьбы Москвы» и «Особый взгляд».

Принять участие в мероприятии могли дети в возрастной категории от семи до 15 лет. Теперь работы будут оценивать жюри — художники, реставраторы, архитекторы, педагоги и другие специалисты.

Победителей выберут в двух возрастных номинациях — от семи до 11 и от 12 до 15 лет в категориях «Любитель» и «Профессионал». Кроме того, по количеству одобрительных отзывов в соцсетях будет выбран еще один победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».

Лауреатов нагрядят призами и подарками, лучшие работы выставят на Рождественском бульваре.

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