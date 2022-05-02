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Сергунина: Юные москвичи прислали более 3,5 тысячи рисунков на конкурс «Наследие моего района»

Георгий Соланович
Город
Сергунина: Юные москвичи прислали более 3,5 тысячи рисунков на конкурс «Наследие моего района»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 3,5 тысячи рисунков прислали дети со всей Москвы на IV городской конкурс «Наследие моего района». Об этом в понедельник, 2 мая, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— В этом году ребята со всей Москвы прислали больше 3,5 тысячи работ. Рисунки посвящены любимым паркам, скверам, историческим зданиям и памятникам — тем объектам, которые формируют облик и отражают самобытность районов, — пояснила она.

Работы в этом году принимались в восьми номинациях: можно было нарисовать парки, набережные, мосты или церкви в районе проживания юных художников. Кроме того, детям предложили нарисовать картины на темы «Москва Петра I», «Памятники-герои», «Парки и усадьбы Москвы» и «Особый взгляд».

Принять участие в мероприятии могли школьники в возрасте от семи до 15 лет. Теперь работы предстоит оценить жюри, в состав которого вошли художники, реставраторы, архитекторы, педагоги и другие специалисты.

Победителей выберут в двух возрастных номинациях — от семи до 11 и от 12 до 15 лет в категориях «Любитель» и «Профессионал». Кроме того, по количеству одобрительных отзывов в соцсетях будет выбран еще один победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».

Лауреатов наградят призами и подарками, а лучшие работы выставят на Рождественском бульваре.

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