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В Конгрессе США предложили разрешить американским военным защищать Украину

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Конгрессе США предложили разрешить американским военным защищать Украину
Фото: shutterstock

Член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Адам Кинзингер в воскресенье, 1 мая, внес на рассмотрение проект резолюции, разрешающей американским вооруженным силам защищать Украину в случае применения Россией химического, биологического или ядерного оружия.

— Побеседовав с госсекретарем (США Энтони — прим. «ВМ») Блинкеном и выслушав его серьезную озабоченность насчет возможности применения (президентом России Владимиром — прим. «ВМ») Путиным химического оружия, я уверен, США продемонстрируют мировому сообществу, что не потерпят бессмысленного насилия, — заявил Кинзингер.

Конгрессмен подчеркнул, что Америка и ее союзники «должны встать на защиту человечества».

В случае одобрения резолюции президент Штатов получит право ввести ВС США на Украину, передает РИА Новости.

30 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Североатлантический альянс обязаны перестать поставлять оружие на Украину, если они действительно намерены поспособствовать урегулированию кризиса.

Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что украинский народ нуждается в решении неотложных гуманитарных вопросов, а не в «Стрингерах» и «Джавелинах».

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