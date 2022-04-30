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Лавров призвал США и страны НАТО перестать поставлять вооружения на Украину

Егор Провоторов
В мире
Лавров призвал США и страны НАТО перестать поставлять вооружения на Украину
Фото: МИД РФ

США и Североатлантический альянс (НАТО) обязаны перестать поставлять оружие на Украину, если они действительно намерены поспособствовать урегулированию кризиса, заявил в субботу, 30 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью китайскому агентству Синьхуа глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что украинский народ нуждается в решении неотложных гуманитарных вопросов, а не в «Стрингерах» и «Джавелинах».

— Во-вторых, необходимо, чтобы Киев прекратил циничные провокации, в том числе в информационном пространстве, — добавил Лавров.

Министр подчеркнул, что вооруженные формирования Украины осуществляют «варварские обстрелы городов», используя мирное население в качестве «живого щита». Также он отметил издевательства ВСУ над пленными российскими солдатами, которые периодически появляются в Сети, пишет РИА Новости.

Одновременно с этим киевский режим обвиняет российскую армию в военных преступлениях, перекладывая ответственность за происходящее «с больной головы на здоровую», добавил Лавров.

В этом же интервью глава МИД России заявил, что Россия продолжит адекватно реагировать на продолжающиеся западные санкции.

Сергей Лавров МИД РФ НАТО
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