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Глава МИД России: Москва продолжит адекватно реагировать на санкции

Егор Провоторов
В мире
Глава МИД России: Москва продолжит адекватно реагировать на санкции
Фото: МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит адекватным образом реагировать на рестрикции против страны, поддерживая устойчивость национальной экономики и руководствуясь интересами народа страны.

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил в интервью китайскому информагентству Синьхуа. Материал был опубликован в субботу, 30 апреля, сообщает РИА Новости.

Лавров выразил уверенность в том, что Россия способна «перенастроить экономику» и обезопасить себя от возможных враждебных действий других государств в будущем.

— Мы будем продолжать выверенно и адекватно реагировать на вводимые ограничения, руководствуясь задачами поддержания устойчивости российской экономики, ее финансовой системы, а также интересами отечественного бизнеса и всего населения, — подчеркнул российский министр.

Накануне в интервью Al Arabiya Сергей Лавров заявил, что западные страны украли у России 300 миллиардов долларов, введя санкции против РФ в энергетической сфере.

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