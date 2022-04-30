Лавров обвинил западные страны в краже 300 миллиардов долларов у России

Фото: МИД РФ

Западные государства фактические украли у России более 300 миллиардов долларов, забрав средства, предназначенные для оплаты российского газа. Об этом в интервью арабскому телеканалу Al Arabiya заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Контракты, которые были подписаны до конца февраля, предусматривали выплаты в иностранной валюте, напомнил дипломат. Однако после начала спецоперации «западные друзья» украли у Москвы более 300 миллиардов долларов.

— По факту они украли то, что заплатили сами же за газ. Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно, — подчеркнул глава МИД России.

Лавров указал на тот факт, что Россия приняла решение о переводе оплаты за газ в рубли, чтобы прекратить этот «бесстыдный грабеж» со стороны западных государств. Он назвал подобное решение необходимостью, которая позволит избежать продолжения незаконных действий экс-партнеров, пишет ТАСС.

Российский министр подчеркнул, что ключевые партнеры, которые покупают газ у России, уже перешли на оплату сырья в национальной валюте РФ.