Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лавров обвинил западные страны в краже 300 миллиардов долларов у России

Егор Провоторов
В мире
Лавров обвинил западные страны в краже 300 миллиардов долларов у России
Фото: МИД РФ

Западные государства фактические украли у России более 300 миллиардов долларов, забрав средства, предназначенные для оплаты российского газа. Об этом в интервью арабскому телеканалу Al Arabiya заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Контракты, которые были подписаны до конца февраля, предусматривали выплаты в иностранной валюте, напомнил дипломат. Однако после начала спецоперации «западные друзья» украли у Москвы более 300 миллиардов долларов.

— По факту они украли то, что заплатили сами же за газ. Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно, — подчеркнул глава МИД России.

Лавров указал на тот факт, что Россия приняла решение о переводе оплаты за газ в рубли, чтобы прекратить этот «бесстыдный грабеж» со стороны западных государств. Он назвал подобное решение необходимостью, которая позволит избежать продолжения незаконных действий экс-партнеров, пишет ТАСС.

Российский министр подчеркнул, что ключевые партнеры, которые покупают газ у России, уже перешли на оплату сырья в национальной валюте РФ.

Сергей Лавров газоснабжение МИД РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Все мнения
О проекте