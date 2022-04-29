Лавров заявил, что большинство партнеров согласились платить за газ в рублях

Фото: Пресс-служба Госдумы

Большинство ключевых партнеров России дали согласие на оплату газа по предложенной Москвой схеме. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Хочу подчеркнуть еще раз — нет никакой разницы в валюте, которой они будут оплачивать, но это будет банк, а не Газпром. Потому что Газпром фактически был ограблен, — сказал министр.

Страны, заверил он, платят ту аналогичную сумму в той же валюте, а остальное будет сделано автоматически. Новый порядок необходим, чтобы избежать продолжения «бесстыдного грабежа», приводит слова Лаврова РИА Новости.

26 апреля Польша отказалась от оплаты российского газа в рублях. По словам уполномоченного правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского, страна готова к рискам, которые могут возникнуть.

После этого российская компания «Газпром» полностью приостановила поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Уточняется, что поставки голубого топлива приостановлены до тех пор, пока компании не оплатят их в рублях.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что со временем страны Европы смогут отказаться от российской нефти, однако прекратить импорт газа в ближайшей перспективе они не смогут.