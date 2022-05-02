«Не один год уже»: Кристина Асмус рассказала о новых отношениях

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Актриса Кристина Асмус рассказала о своих новых отношениях.

По ее словам, за ее долгую карьеру в театра и кино ей приписывали множество романов: в том числе и с актерами Милошем Биковичем, Александром Петровым, Алексеем Чадовым и другими.

При этом Асмус призналась, что ни с кем из вышеперечисленных она никогда не встречалась.

— Я нахожусь в абсолютной любви. У меня есть отношения и не один год уже! — добавила артистка, чьи слова приводит портал Teleprogramma.pro.

Недавно артистка в очередной раз призналась, что у нее есть любимый человек. Она показала фото, на котором запечатлена в компании избранника. При этом лицо знаменитость частично скрыла, поэтому о личности молодого человека остается только догадываться. Пользователи посчитали, что на снимке был показан актер Роман Евдокимов.

Молодой человек, в свою очередь, на своей странице в одной из социальных сетей опубликовал черно-белое фото, на котором присутствует женская рука, и написал романтичные стихи. Поклонники в комментариях под постом еще раз высказали мнение, что рядом с артистом на снимке Асмус.