Собчак высмеяла Волочкову за желание заменить Галкина на ТВ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская телеведущая Ксения Собчак иронично высказалась относительно желания балерины Анастасии Волочковой заменить Максима Галкина в качестве ведущей на Первом канале.

— Замещение, которое мы заслужили, — написала Собчак на своей странице в Telegram.

Таким образом журналистка отреагировала на новость о том, что Волочкова предложила руководству канала свою кандидатуру на роль ведущей.

В четверг, 28 апреля, прошли съемки праздничной передачи «Сегодня вечером», которая не выходила в эфир около двух месяцев. Бывшего ведущего Максима Галкина в программе заменил Николай Цискаридзе. Пока неизвестно, будет ли это разовая акция или же ректор Академии имени Вагановой станет постоянным ведущим. За него порадовалась коллега Анастасия Волочкова. По ее словам, их дуэт с Цискаридзе в кадре смотрелся бы идеально, так как они оба начитанны, образованы и имеют похожие судьбы.

Недавно стало известно, что Максим Галкин уехал вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми в Израиль и оттуда делится своим видением текущей ситуации в мире.