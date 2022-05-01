«Я должна быть соведущей Цискаридзе»: Волочкова заявила о работе на Первом канале

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В четверг, 28 апреля, прошли съемки праздничной передачи «Сегодня вечером», которая не выходила в эфир около двух месяцев. Бывшего ведущего Максима Галкина в программе заменил Николай Цискаридзе.

После критических высказываний юмориста о спецоперации России на Украине руководство Первого канала уволило его и объявило кастинг. В списке были Вячеслав Манучаров, Дмитрий Борисов и Нонна Гришаева. Но свой выбор продюсеры неожиданно остановили на Николае Цискаридзе.

Пока неизвестно, будет ли это разовая акция или же ректор Академии имени Вагановой станет постоянным ведущим. За него порадовалась коллега Анастасия Волочкова.

— Это же круто! Я должна быть соведущей на той программе вместе с Цискаридзе. Я не просто этого хотела бы, я уже сегодня позвонила в редакцию «Первого канала» вместе со своим директором, — рассказала звезда.

По ее словам, их дуэт с Цискаридзе в кадре смотрелся бы идеально, так как они оба начитаны, образованы и имеют похожие судьбы.

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