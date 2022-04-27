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Названа сумма гонорара Волочковой за посещение скандальных ТВ-шоу

Полина Долганова

Общество
Названа сумма гонорара Волочковой за посещение скандальных ТВ-шоу
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский продюсер Сергей Лавров раскрыл гонорар отечественной балерины Анастасии Волочковой, который она получает за посещение популярных шоу на телевидении.

— Минимум полтора миллиона получает за каждую, — рассказал Лавров в интервью порталу BLITZ+.

Недавно поклонники Волочковой высмеяли приму за ее публикацию в социальных сетях. Артистка выложила фотографию с места встречи с ее бывшим возлюбленным Олегом. Фанаты Волочковой неоднозначно восприняли новую публикацию. Большинство из них сошлись на том, что воспоминания об Олеге совершенно неискренние и направлены лишь на то, чтобы привлечь внимание аудитории.

До этого балерина назвала причину, по которой не покинет Россию. Таковой оказались подарки от друзей из Калуги. Они подарили приме изящную шкатулку и герб России, сделанный из золота. Волочкова отметила, что на момент открытия подарка она только проснулась и это сделало ее день незабываемым и счастливым.

15 апреля Волочкова раскрыла секрет своей востребованности среди мужчин. По словам балерины, феномен ее успеха как женщины, человека и вообще в стране заключается в искренности и в том, что она всегда говорит правду.

Телевидение гонорары Анастасия Волочкова
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