«У этой двери мы впервые встретились»: фанаты высмеяли Волочкову за ностальгию по экс-возлюбленному

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Фанаты российской балерины Анастасии Волочковой высмеяли приму за ее публикацию в социальных сетях. Артистка выложила фотографию с места встречи с ее бывшим возлюбленным — Олегом.

— У этой двери мы впервые встретились с Олегом 20.07.2020. За все время нашего общения, оставшись друзьями, и по сей день так много было пройдено вместе! — ностальгировала балерина.

Фанаты Волочковой неоднозначно восприняли новую публикацию. Большинство из них сошлось на том, что воспоминания об Олеге совершенно неискренние и направлены лишь на привлечение внимания аудитории, передает Nation News.

19 апреля прима назвала причину, по которой не покинет Россию. Таковой оказались подарки от друзей из Калуги. Они подарили балерине изящную шкатулку и герб России, сделанный из золота. Волочкова отметила, что на момент открытия подарка она только проснулась и это сделало ее день потрясающим.

15 апреля артистка раскрыла секрет своей привлекательности для мужчин. По словам балерины, феномен ее успеха как женщины, человека и вообще в стране заключается в искренности.