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«Как ты смеешь?»: Киркоров обратился к Симоньян после ее слов в адрес Галкина

Полина Долганова
Общество
«Как ты смеешь?»: Киркоров обратился к Симоньян после ее слов в адрес Галкина
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певец Филипп Киркоров публично обратился к журналистке Маргарите Симоньян после ее слов в адрес телеведущего Максима Галкина.

— Как ты смеешь публично унижать людей, кто дал тебе право, Маргарита? Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов, — заявил Киркоров в видеообращении, которое он опубликовал в своем микроблоге.

Он также задался вопросом, как дети Галкина и Аллы Пугачевой будут смотреть на Симоньян после ее слов об их отце.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян была возмущена негативными высказываниями юмориста Максима Галкина о России. В эфире телеканала «Россия 1» она рассказала все, что думает об артисте.

По словам Симоньян, всем известно, что Галкин женился на Пугачевой ради карьеры и денег. Журналистка также заявила, что Галкин имеет нетрадиционную ориентацию, и об этом якобы знают все.

Недавно стало известно, что Максим Галкин уехал вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми в Израиль и оттуда делится своим видением текущей ситуации в мире.

Максим Галкин Филипп Киркоров Маргарита Симоньян
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