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В Одессе запретили траурные мероприятия в день памяти о трагедии в Доме профсоюзов

Полина Долганова
В мире
В Одессе запретили траурные мероприятия в день памяти о трагедии в Доме профсоюзов
Фото: скриншот видео Youtube/ 9plus0

Жители Одессы не смогут почтить память жертв трагедии, произошедшей в городе 2 мая 2014 года, из-за «затяжного» комендантского часа. Об этом стало известно в понедельник, 2 мая.

По словам спикера местной областной военной администрации Сергея Братчука, в городе введут комендантский час, который будет длиться с вечера 1 мая до 05:00 3 мая.

В предыдущие годы в Одессе проходили мероприятия в память о жертвах трагедии, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что имена тех, кто виновен в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, уже известны. По его словам, захватившие власть на Украине радикалы организовали террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий.

Напомним, трагедия произошла 2 мая 2014 года. После смены власти на Украине начались потасовки между активистами «антимайдана» и футбольными фанатами из Харькова и Одессы. Драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». По многим из тех, кто пытался спастись, стреляли радикалы. В результате трагедии погибли 48 человек, из них шестеро — в районе торгового центра «Афина» и Греческой площади. Более 250 человек пострадали.

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