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Не поддержавшие Россию Брежнева и Меладзе собираются давать концерты в Турции

Полина Долганова
Общество
Не поддержавшие Россию Брежнева и Меладзе собираются давать концерты в Турции
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Артисты, покинувшие Россию или выразившие несогласие с действиями российских властей планируют дать концерты в Турции.

Так, на сценах турецких курортов выступят музыканты Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Ани Лорак.

По данным портала StarHit, имена вышеуказанных звезд уже напечатали на афишах летних концертов в Турции.

В общей сложности состоится около 19 музыкальных мероприятий со звездами. Некоторые исполнители выступят перед публикой на разных площадках несколько раз.

До этого стало известно, что победительница песенного конкурса «Евровидение» 2016 года Джамала планирует продолжить концертную деятельность на территории России. По данным СМИ, певица с антироссийской позицией хочет давать концерты в РФ, однако стоимость одного выступления украинка подняла до 15 тысяч евро. При этом официально въезд в Россию для артистки был закрыт. Как именно она планирует гастролировать по РФ.

Также сообщалось, что популярная в России украинская певица Светлана Лобода намерена приехать в РФ в июне, несмотря на то что находится в черном списке.

Валерий Меладзе Вера Брежнева Турция
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