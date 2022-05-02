Врач перечислила резко повышающие уровень сахара в крови продукты

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Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева перечислила продукты, которые могут резко повысить уровень сахара в крови.

По словам эксперта, негативно повлиять на обмен веществ в организме могут продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ). Такая пища может провоцировать чувство голода и набор жировой массы.

Врач добавила, что излишнее употребление продуктов с высоким ГИ может развить у человека сахарный диабет второго типа.

Михалева подытожила, что к вредным продуктам относятся рис, картофель, выпечка из пшеничной муки, арбуз, морковь и дыня, передает агентство «Прайм».

До этого врач-эндокринолог и диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как снизить голод, который возникает по вечерам.

Она объяснила, что главный гормон, который регулирует чувство голода, — это инсулин, и если у человека есть сахарный диабет или инсулинорезистентность, то голод может возникать чаще. То же самое касается пациентов с лептинорезистентностью, при которой пациенты не чувствуют сытости и едят до боли в желудке. Третье, что влияет на чувство голода, — это гормоны стресса. Нужно сдать анализы, привести здоровье в норму, и тогда оно будет возникать реже.