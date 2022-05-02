Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач перечислила резко повышающие уровень сахара в крови продукты

Полина Долганова
Общество
Врач перечислила резко повышающие уровень сахара в крови продукты
Фото: Unsplash

Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева перечислила продукты, которые могут резко повысить уровень сахара в крови.

По словам эксперта, негативно повлиять на обмен веществ в организме могут продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ). Такая пища может провоцировать чувство голода и набор жировой массы.

Врач добавила, что излишнее употребление продуктов с высоким ГИ может развить у человека сахарный диабет второго типа.

Михалева подытожила, что к вредным продуктам относятся рис, картофель, выпечка из пшеничной муки, арбуз, морковь и дыня, передает агентство «Прайм».

До этого врач-эндокринолог и диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как снизить голод, который возникает по вечерам.

Она объяснила, что главный гормон, который регулирует чувство голода, — это инсулин, и если у человека есть сахарный диабет или инсулинорезистентность, то голод может возникать чаще. То же самое касается пациентов с лептинорезистентностью, при которой пациенты не чувствуют сытости и едят до боли в желудке. Третье, что влияет на чувство голода, — это гормоны стресса. Нужно сдать анализы, привести здоровье в норму, и тогда оно будет возникать реже.

Здоровье сахар советы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте