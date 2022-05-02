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Федерация независимых профсоюзов: Повышения безработицы в России не наблюдается

Полина Долганова
Общество
Федерация независимых профсоюзов: Повышения безработицы в России не наблюдается
Фото: Pixabay

Роста числа зарегистрированных безработных в России не наблюдается, однако тревожные тенденции на трудовом рынке имеются. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Михаил Шмаков.

По его словам, некоторых россиян уже предупредили о будущих увольнениях. Кроме того, с рынка уходят некоторые зарубежные инвесторы.

Шмаков добавил, что ФНПР защищает права рабочих, в том числе и членов профсоюзов.

— Профсоюзные организации работают с работодателями, с собственниками предприятий для того, чтобы минимизировать потери рабочих мест и минимизировать потери членов профсоюзов, — цитирует Шмакова ТАСС.

До этого независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев предположил, что западные компании вернутся на российский рынок в июле. Эксперт отметил, что многочисленные санкционные ограничения обернулись против иностранных предприятий, они остались без многомиллионной выручки после ухода с российского рынка. Он также добавил, что многие компании не объявляли об окончательном уходе, а просто приостановили деятельность для налаживания логистических процессов.

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