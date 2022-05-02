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Трамп считает, что США при Байдене утратили энергонезависимость

Анастасия Колоскова
В мире
Трамп считает, что США при Байдене утратили энергонезависимость
Фото: Whitehouse

Настоящее руководство Соединенных Штатов потеряло энергонезависимость государства и вынуждено было «умолять о пощаде» ОПЕК и Россию. Такое мнение высказал бывший президент страны Дональд Трамп в выступлении перед своими сторонниками в штате Небраска.

В своей речи экс-глава Белого дома отметил, что Джо Байден за свои 16 месяцев правления причинил США больший ущерб, чем пять худших президентов в истории Америки. Он назвал такое положение полным провалом. В качестве иллюстрации свои слов Байден привел в пример стоимость галлона бензина в некоторых штатах, которая достигает 8 долларов.

— Я добился того, что некоторые считали полностью невозможным. Мы были энергонезависимы, можете себе это представить?, — цитирует бывшего президента Соединенных Штатов ТАСС.

Он убежден, что нынешняя администрация страны утратила доминирование в отношении энергетики.

— Они умоляли о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу и Иран, — заявил Трамп.

Экс-президент Соединенных Штатов также высказал мнение, что Россия проявляет неуважение к США за счет риторики о ядерном оружии.

Дональд Трамп США Энергетика
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