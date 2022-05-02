Трамп обвинил РФ в проявлении неуважения к США риторикой относительно ядерного оружия

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия проявляет неуважение к США за счет риторики о ядерном оружии.

По словам Трампа, когда он был на посту президента, он негативно оценивал идею о модернизации ядерных сил Штатов, однако он не имел выбора, так как аналогичные действия предпринимались в других странах.

— Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нем говорить, это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. Путин же говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство, — цитирует бывшего американского президента РИА Новости.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 29 апреля заявил, что Россия никому не угрожает ядерной войной, несмотря на то что утверждают страны Запада. Однако, напомнил глава МИД, президент Украины Владимир Зеленский еще до начала проведения специальной операции говорил, что Киев зря отказался от ядерного статуса.

Лавров также отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность подобного конфликта не стоит недооценивать.