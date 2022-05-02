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Браузеры с автопроверкой фейков могут появиться до конца года

Анастасия Колоскова
Технологии
Браузеры с автопроверкой фейков могут появиться до конца года
Фото: Unsplash

Автопроверка видео на присутствие элементов, выполненных при помощи так называемых deepfake-технологий, может начать работать в тестовом режиме в браузерах и проигрывателях соцсетей уже в этом году. Об этом сообщил директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков в понедельник, 2 мая.

По словам эксперта, сервисы интеллектуального анализа видеоконтента постоянно развиваются — разработчики улучшают эффективность алгоритмов, повышают объемы данных при обучении систем и находят все новые сферы применения технологий. Масштабное распространение deepfake-видео предусматривает совершенствование способов их распознавания. Подобные программы уже представлены на рынке, следующим шагом станет появление расширений для браузеров и специальные функции в проигрывателях для видео в социальных сетях, которые позволят анализировать оригинальность записей.

— Это вопрос скорейшего времени. Функция такого рода может появиться в тестовом режиме уже в 2022 году, вполне вероятно, что менее чем через полгода мы увидим первые продукты, — цитирует Кувикова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что на глаз определить следы обработки видеоматериалов практически невозможно.

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