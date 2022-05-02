Роструд напомнил жителям страны о короткой рабочей неделе

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В понедельник, 2 мая, в стране началась короткая рабочая неделя в связи с праздником Дня весны и труда. Об этом россиянам напомнили в пресс-службе Роструда.

В ведомстве пояснили, что 1 и 2 мая — нерабочие праздничные дни, а на 3 мая, по решению правительства, перенесен выходной с субботы, 1 января.

Рабочими дням на этой неделе будут только 4, 5 и 6 мая.

В Роструде уточнили, что нерабочие праздничные дни никак не повлияют на полный размер окала за месяц. Сотрудникам, получающим почасовую или сдельную зарплату, выплатят дополнительное вознаграждение за работу в праздничные дни, передают «Известия».

Размер выплаты определяется договором, соглашениями или локальным нормативным актом, подчеркнули в министерстве.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал прохладную погоду на майские праздники в центре России. Он уточнил, что днем столбики термометров с трудом преодолеют отметку в плюс десять градусов. С 3 мая синоптик посоветовал ожидать обложные дожди. По его словам, потепления можно ждать лишь во второй декаде месяца, а климатическое лето наступит в последние дни мая.