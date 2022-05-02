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Около 150 тысяч верующих собрались у Московской соборной мечети в праздник Ураза-байрам

Анастасия Колоскова
Город
Около 150 тысяч верующих собрались у Московской соборной мечети в праздник Ураза-байрам
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Выползов переулок, 7 Карта всех событий

Порядка 150 тысяч верующих пришли утром в понедельник, 2 мая, в Московскую соборную мечеть на праздничную молитву по случаю праздника Ураза-байрам. Такие данные перед началом проповеди привел глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

— Вокруг нашей мечети собралось около 150 тысяч верующих. И во всех остальных наших мечетях будет около 50-60 тысяч человек, — цитирует муфтия ТАСС.

По данным пресс-службы ДУМ РФ, приблизительно по 50 тысяч верующих собрались утром праздничного дня в Мемориальной мечети на Поклонной горе и в Исторической мечети на Большой Татарской улице.

Ураза-байрам — мусульманский «праздник разговения» в честь окончания поста в месяц Рамадан. Традиция его празднования началась еще во времена пророка Мухаммеда — в 624 году.

В пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что в связи с проведением праздника Ураза-Байрам утром 2 мая будет ограничено движение в районе проспекта Мира, Большой Татарской улицы и улицы Хачатуряна.

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