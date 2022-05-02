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Москвичам рассказали, в каких парках пройдут светомузыкальные водные шоу

Анастасия Колоскова
Город
Москвичам рассказали, в каких парках пройдут светомузыкальные водные шоу
Фото: Е. Самарина / mos.ru
Россия, Москва, улица Крымский Вал, 9с1 Карта всех событий

В парках Москвы, подведомственных городскому департаменту культуры, начался сезон фонтанов. Москвичам рассказали, где можно полюбоваться самыми красивыми и эффектными из них.

Так, наибольшей популярность в теплую погоду пользуются сухие фонтаны, которые не имеют привычной чаши-резервуара.

Самый большой столичный сухой фонтан находится в парке искусств «Музеон», расположенный на улице Крымский Вал, 9, строение 1. Его длина — 60 метров, а ширина — 16 метров. Фонтан включает порядка 200 распылителей с разными режимами напора и подачи воды. Его струи выстреливают на высоту до трех метров и постоянно изменяют конфигурацию.

В этом парке расположен фонтан «Лужа», не имеющий традиционных струй.

Первый городской сухой фонтан под названием «Серпантин» открыли в июле 2013 года в Бабушкинском парке на улице Менжинского, 6, строение 3. Он представляет собой металлическую решетку, в которую вмонтировано 12 форсунок. Вечером здесь можно полюбоваться, как подсвеченные каскады струй движутся под сопровождение классических и джазовых музыкальных композиций.

Сухой фонтан с 2015 года также работает в парке «Садовники» на проспекте Андропова, 58а. Он состоит из 84 струй, которые поднимаются на разную высоту и выстреливают под разным наклоном в хаотичном порядке.

Кроме того, полюбоваться необычными и яркими фонтанами можно в Парке Горького, Нескучном саду, музее-заповеднике «Царицыно», саду имени Баумана, саду «Эрмитаж», Измайловском парке, Сиреневом саду, Таганском парке, детском парке имени Прямикова, парке «Северное Тушино», парке «Ходынское поле», парке «Сокольники» и Гончаровском парке, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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