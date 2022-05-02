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Politico: Прошедшие военную подготовку американцы участвуют в боях на Украине

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Politico: Прошедшие военную подготовку американцы участвуют в боях на Украине
Фото: Depositphotos

В военных действиях на стороне Украины принимают участие тысячи иностранцев, в том числе прошедшие специальную подготовку американцы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в американской газете Politico.

Авторы материала отмечают, что за Киев воюет, в том числе, группа Task Force Yankee под руководством Харрисона Джозефовица, который ранее служил в полиции в Чикаго и проходил службу в сухопутных войсках армии Соединенных Штатов.

Американец сообщил изданию, что названная группа включает более 190 добровольцев, предполагается, что в военных действиях принимают участие некоторых из них. По словам Джозефовица, на Украину отправились те, кто имеет опыт службы в вооруженных силах. Он отметил, что на Украине присутствуют тысячи американцев и других добровольцев. Газета пишет, что участники Task Force Yankee помогают доставлять медикаменты и продукты к местам сражений в восточной и южной Украине в интересах Киева.

— Неопределенное число других американцев, многие из которых в прошлом проходили военную службу, как предполагается, находятся в стране. Они участвуют в боях с российскими силами наряду с украинцами и добровольцами из других стран, — цитирует авторов публикации ТАСС, которые уточняют, что войска Соединенных Штатов непосредственно не участвуют в боях, а занимаются отправкой снаряжения, а также денежной и гуманитарной помощи.

По данным издания, в посольство Украины в Вашингтоне обращаются тысячи граждан США, желающих «помочь в боевых действиях». При этом отмечается, что Киев рекрутирует добровольцев для иностранных войск при помощи интернета.

30 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рекомендовала американцам воздержаться от поездок на Украину и от участия в боевых действиях на ее территории.

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