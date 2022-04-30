В США призвали американцев не участвовать в боевых действиях на Украине

Фото: shutterstock

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рекомендовала американцам воздержаться от поездок на Украину и от участия в боевых действиях на ее территории. Об этом она заявила в субботу, 30 апреля.

— Мы знаем, что люди хотят помочь, но мы призываем американцев найти другие способы это сделать, — отметила она.

Псаки добавила, что у Штатов нет официального подтверждения смерти американца Вилли Джозефа Кансела, который погиб на Украине, передает РБК.

29 апреля телеканал CNN сообщил, что гражданин Соединенных Штатов, который был завербован частной военной компанией (ЧВК), погиб на Украине. Мать 22-летнего Вилли Джозефа Кансела рассказала, что ее сын погиб в понедельник, 26 апреля, однако его тело не нашли. Она добавила, что ЧВК вызвала ее сына на помощь ВСУ в начале марта. Женщина подытожила, что группа наемников, в которой служил ее сын, состояла из граждан разных стран.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что в настоящее время на Украине находятся около семи тысяч наемников более чем из 60 стран мира.