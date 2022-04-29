CNN: Семья завербованного ЧВК американца сообщила о его гибели на Украине

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Гражданин Соединенных Штатов, который был завербован частной военной компанией (ЧВК), погиб на Украине. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на семью военного.

Мать 22-летнего Вилли Джозефа Кансела рассказала, что ее сын погиб в понедельник, 26 апреля, однако его тело не нашли. Она добавила, что ЧВК вызвала ее сына на помощь ВСУ в начале марта.

Женщина подытожила, что группа наемников, в которой служил ее сын, состояла из граждан разных стран, передает РИА Новости.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что в настоящее время на Украине находятся около 7 тысяч наемников из более чем 60 стран мира. Она уточнила, что на Украине находятся в том числе и польские, американские, канадские, румынские, британские и грузинские наемники.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.